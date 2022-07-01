Джонсон стал почетным гражданином Одессы – он первый британец с таким званием

https://racurs.ua/n172281-djonson-stal-pochetnym-grajdaninom-odessy-on-pervyy-britanec-s-takim-zvaniem.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси.

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Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем'єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів, — сказав мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв’ю ВВС World Service and BBC Radio-Newshour.

Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси і стане першим почесним громадянином міста — підданим Великої Британії за весь час існування нагороди — з 1862 року.

У 1854 році відбулося бомбардування Одеси. Це епізод Кримької війни, що трапився у квітні, коли об'єднана англо-французька ескадра обстріляла порт та місто загалом, щоб змусити його капітулювати. У результаті обстрілу згоріли порт і комерційні судна, що стояли в ньому, проте вогонь берегових батарей у відповідь не допустив висадки десанту.

Після обстрілу ескадра союзників пішла в Крим. Успішна оборона Одеси відбулася внаслідок ініціативи військових, значну частину яких становили українці.

Нагадаємо, що Борис Джонсон один з лідерів антипутінської коаліції союзників України у війні за незалежність.