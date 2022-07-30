У Пентагоні зайнялися купівлею ЗРК NASAMS для України

https://racurs.ua/ua/n173218-u-pentagoni-zaynyalysya-kupivleu-zrk-nasams-dlya-ukrayiny.html

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У Пентагоні зайнялися купівлею ЗРК NASAMS для України.

Представник Міноборони США заявив на брифінгу, що Вашингтон перебуває у процесі закупівлі норвезької системи ППО NASAMS, які згодом мають поставити Україна.

У мене немає детальної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи, — сказав представник міністерства оборони США.

Він уточнив, що США «просуваються вперед» у цьому питанні.

1 липня США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму близько 820 млн дол., що включає, зокрема, і дві батареї норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Нагадаємо, Україна отримає дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS. Йдеться саме про батареї, а не дві системи, як раніше повідомляли ЗМІ. Назвати точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, поки не можна.

Про намір продати цей елемент ППО Норвегія заявила ще на початку квітня.