Правительство Испании без разрешения использовало в социальной рекламе для женщин отредактированные фото

https://racurs.ua/n173271-pravitelstvo-ispanii-bez-razresheniya-ispolzovalo-v-socialnoy-reklame-dlya-jenschin.html

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Уряд Іспанії розпочав соціальну рекламну кампанію, щоб переконати жінок, що всі вони красиві й можуть спокійно йти на пляж. Але при цьому дизайнери використали для постера жіночі фотографії без дозволу — до того ж відредаговані.

Рекламна кампанія, розпочата урядом Іспанії, спричинила скандал через скарги моделей на те, що їхні фото були використані без дозволу. Крім того, зображення однієї з моделей було відредаговано: замість протеза їй домалювали ногу, повідомляє BBC.

Так, іспанське міністерство з питань рівних прав та Жіночий інститут запустили минулого тижня літню кампанію, щоб переконати жінок, стурбованих своєю зовнішністю, піти на пляж.

Літо і наше також, — таким є гасло урядової кампанії над фото п’яти жінок різного віку та статури.

Проте схвальні відгуки про соціальну рекламу швидко перетворилися на критику.

Модель плюс-сайз із Лондона Найомі Ніколас-Вільямс розповіла, що для постера використали її фото з інстаграму, а дозволу ніхто не питав. На постері Найомі сидить у золотому бікіні, повернувши обличчя до глядача.

Модель розповіла, що про постер їй повідомив один з підписників після того, як рекламна кампанія стала широко відомою.

Я була приголомшена, тому що такого раніше я не бачила. Це не стокове фото, це зображення, яке я публікувала у своєму інстаграмі. Це грубо і нечемно, — розповіла Найомі.

Після скарги з Найомі зв’язалися представники ілюстратора та пояснили, що використали її зображення тому, що в них не вистачило часу. Перед нею перепросили й запропонували компенсацію.

Я розлючена, бо якби мене запитали від самого початку і я сама ухвалювала б рішення, то, ймовірно, погодилася б, — пояснила модель.

Також про використання зображення без дозволу поскаржилася інша британська модель Сіан Грін-Лорд. Дизайнери відредагували її фото, «домалювавши» їй ногу замість протеза.

Сіан Грін-Лорд розповіла, що дізналася про постер від друзів. Зображення моделі є в лівому нижньому кутку плаката.

Вона написала в інстаграмі, що її «трясло від люті», коли вона побачила, що фото змінено. Як з’ясувалося, їй не лише «повернули» ампутовану ногу, але й додали неголені пахви та змінили купальник.

Я навіть не знаю, як пояснити той масштаб гніву, який я зараз відчуваю, — розповіла вона. — Одна річ — використовувати моє зображення без дозволу. Але є й інше: вони відредагували моє тіло.

На сторінці проекту Arte Mapache, що відповідав за створення постера, вже оприлюднено вибачення через використання фото без дозволу та запропонували компенсувати шкоду. Проте нині сайт Arte Mapache видалено, а доступ на сторінки проєкту у фейсбуку та інстаграмі є обмеженим. В іспанському уряді поки що не коментували скандал.

Водночас у заяві Іспанського жіночого інституту йдеться про те, що кампанія стала відповіддю на «фетфобію, ненависть та критику ненормативних тіл (особливо жіночих), які є найпоширенішими в літній час».