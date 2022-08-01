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Активисты, "избиркомы" и постановочные сюжеты - СБУ перехватила документы россиян о референдуме в Херсонской области

Активисты, «избиркомы» и постановочные сюжеты — СБУ перехватила документы россиян о референдуме в Херсонской области

1 авг 2022, 12:49
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СБУ перехопила документи окупантів про так званий референдум у Херсонській області.





Вони датовані ще 8 липня. Як йдеться з перехоплення, фінальну дату «голосування» поки не призначили.

Представники окупаційної адміністрації отримали завдання створити 20 «виборчих комісій» під керівництвом місцевих колаборантів. Склад «виборчкомів» мали затвердити до 1 серпня.

Документи окупантів про так званий референдум у Херсонській області, фото - СБУ

Просувати «референдум» повинні так звані «активісти» організації «волонтери zа росію». Її учасники мають розосередитися в регіоні та імітувати підтримку окупантів місцевими жителями, а також знімати постановочні сюжети.

Документи окупантів про так званий референдум у Херсонській області, фото - СБУ

Ці «активісти» повинні організувати понад 140 одночасних пікетів, 30 з яких планують провести в Херсоні. Все це мають висвітлювати підконтрольні кремлю медіаресурси та блогери, яких масово перекидають до регіону.

Источник: Ракурс


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