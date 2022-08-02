Курс доллара и евро пошел вниз на наличном и «черном» рынке

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Ракурс

Курс валют у банках та на чорному ринку після вихідних показав падіння після низки регуляцій Національного банку.

Це сталося після рішення НБУ заборонити показ курсу валют на табло поблизу обмінних пунктів. Типове для вулиць українських міст табло з курсом обміну було заборонене. Також регулятор запровадив нові вимоги до приміщень та обов`язків обмінників, анонсував більш пильну увагу до законності їх роботи.

1 серпня середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках становили 39,8/41,2 грн/дол. За вихідні 30−31 липня суттєвих змін не відбулося: купувати долар банки стали на 15 коп. дешевше, а продавати — на 20 коп. дорожче.

Водночас чорний ринок за 30−31 липня впав суттєвіше. Курси купівлі/продажу долара поза банками нині становили 40,6/41,42 грн/дол. — це на 1,6/1,2 грн менше, ніж у п’ятницю, 29 липня.

А ось 2 серпня, у вівторок, на «чорному» ринку, долар у покупці подешевшав на 20 копійок, а у продажу на 41 копійку. Євро втратило у покупці 7 копійок, а у продажу 48 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−40,80. Євро купують за 40,00 грн, продають по 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку долар торгується за 40,20−40,99 грн, а євро — по 40,63−41,50 грн.

Нагадаємо, що 29 липня Нацбанк посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). Зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.

У липні Нацбанк не лише підвищив офіційний курс гривні, але й лібералізував деякі аспекти регулювання валютного ринку. Зокрема, дозволив купувати валюту онлайн для розміщення на депозитах, а зараз він готується до проведення валютних інтервенцій, щоб наситити готівковий ринок.

У понеділок на рахунок Нацбанку надійшла перша половина мільярдного траншу від Європейського союзу, у вівторок очікується друга.