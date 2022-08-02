Китай вывел в море авианосцы перед вероятным визитом Пелоси на Тайвань

https://racurs.ua/n173305-kitay-vyvel-v-more-avianoscy-pered-veroyatnym-vizitom-pelosi-na-tayvan.html

Ракурс

Китайські авіаносці «Ляонін» та «Шаньдун» залишили порти дислокування та вийшли в море напередодні можливого візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

China Times і Reuters також повідомляють, що китайські військові літаки демонстративно здійснюють польоти біля розмежувальної лінії, що знаходиться посередині протоки, яка відокремлює Тайвань від материкового Китаю. Там же з 1 серпня перебувають кілька китайських військових кораблів.

Всі рейси, що вилітають з прибережного регіону Фуцзянь у Китаї, були раптово скасовані. Фуцзянь — це регіон Китаю, який найближче знаходиться до Тайваню.

США 1 серпня перекинули в район Тайваню авіаносець «Рональд Рейган» та кілька десантних кораблів.

Наміри Пелосі відвідати Тайвань досі офіційно не підтверджені. За даними CNN, вона може прилетіти на острів 2 серпня приблизно о 17.00 за київським часом. На момент написання цієї новини літак Пелосі вилетів із Куала-Лумпур, куди точно він прямує, поки неясно.

Реакція Пекіна на візит Пелосі на Тайвань багато скаже про сам Китай, пише гонконзьке видання South China Morning Post. Вказано, що потенційний візит спікера нижньої палати Конгресу на острів може відбутися в дуже чутливий момент для китайської влади, експерти кажуть, що Сі Цзіньпіну буде необхідно показати, що він «контролює" ситуацію.

Китай вважає Тайвань своєю територією і вже попередив, що військові не «сидітимуть склавши руки», якщо Пелосі таки прилетить.

Агентство Bloomberg перерахувало варіанти дій, які Китай може вжити у відповідь:

провокації у повітряному просторі Тайваню;

пакетні випробування біля Тайваню;

економічна відповідь;

дипломатичний протест;

військова відповідь.

Як зазначає видання, захоплення острова, що перебуває під контролем Тайваню, може спонукати США ввести нові санкції проти Китаю та стривожити сусідні країни в Азії, багато з яких також мають територіальні суперечки з Пекіном.

Історія питання

Китайська Республіка (Тайвань) — визнана 17 країнами держава. До поразки від комуністичного режиму Мао Цзедуна у громадянській війні вона контролювала всю територію Китаю.

З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення «мирного возз'єднання». Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення.

Незалежність Тайваню від Китаю підтримують США та інші західні країни. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.