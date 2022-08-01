Нэнси Пелоси таки посетит Тайвань вопреки оговоркам Белого дома - CNN

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Ракурс

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі таки відвідає Тайвань у рамках свого туру країнами Азії.

Про це 1 серпня повідомляє CNN із посиланням на джерела в керівництві Тайваню та США.

Пелосі має намір прилетіти на острів усупереч застереженням Білого дому. За даними одного із джерел CNN, вона планує залишитися на Тайвані на одну ніч.

Коли це станеться — неясно. Свіжі новини з Тайваню такі: Пелосі перебуває у Сінгапурі.

Офіційно в програмі азійського туру Пелосі заявлено Малайзію, Сінгапур, Японію та Південну Корею.

Візиту Пелосі на Тайвань різко чинить опір Китай, який вважає острів своєю територією. У китайських соцмережах поширювалися заклики збити літак Пелосі, якщо він опиниться у тайванському повітряному просторі. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з президентом США Джо Байденом закликав Вашингтон «не грати з вогнем».

Пелосі може стати першим за 25 років спікером Палати представників Конгресу США, який відвідав Тайвань.

Тим часом китайські винищувачі увійшли до зони протиповітряної оборони Тайваню. Тайвань у відповідь розгорнув зенітно-ракетні комплекси. У понеділок, 1 серпня, у Тайвані в розпізнавальній зоні засобів протиповітряної оборони зафіксували літаки армії Китаю. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Тайваню.

Історія питання

Китай 30 липня оголосив про проведення військових навчань «з бойовою стрільбою» поблизу Тайваню.

Навчання відбуватимуться на тлі очікування візиту Пелосі до Тайваню. Вона може стати першим американським чиновником найвищого рангу, який відвідав острів за останні 25 років.

Раніше офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що у разі візиту спікерки на Тайвань Китай готовий припинити діалог зі США на найвищому рівні.

Раніше речник МЗС Китаю заявляв, що у разі візиту Пелосі на Тайвань КНР буде змушена застосувати «рішучі силові заходи».

Китайська Республіка (Тайвань) — визнана 17 країнами держава. До поразки від комуністичного режиму Мао Цзедуна у громадянській війні вона контролювала всю територію Китаю.

З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення «мирного возз'єднання». Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення.

Незалежність Тайваню від Китаю підтримують США та інші західні країни. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.