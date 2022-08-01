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Нацбанк собирает монеты для победы ВСУ
Нацбанк собирает монеты для победы ВСУhttps://racurs.ua/n173276-nacbank-sobiraet-monety-dlya-pobedy-vsu.htmlРакурс
НБУ запустив 1 серпня благодійну акцію «Смілива гривня» — збір монет на потреби ЗСУ. Упродовж наступних трьох місяців українці у відділеннях Ощадбанку та ПУМБу можуть здати монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 грн.
Ми впевнені, що у ваших скарбничках чи кишенях старого одягу є старі монети! І саме для вас НБУ анонсував благодійну акцію підтримки наших захисників «Смілива гривня», — повідомили в НБУ.
Ці кошти будуть перераховані на потреби Збройних Сил України!
Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті «Смілива гривня».
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