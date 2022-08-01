Посол в Лондоне заявил о новых приятных подарках Британии флоту Украины

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявляє, що Британія готується передати Україні два протимінні кораблі, «два — це початкова цифра».

У них є більше того ж класу, і на кораблях зараз проходять навчання наші офіцери та моряки, — сцитує посла та екс-очільника українського МЗС.

Пристайко розповів, що делегація Києва відвідувала корабель, який найближчим часом передадуть Україні. На ньому нині проходять навчання наші моряки.

Вони керують кораблем та його озброєнням. Таких кораблів буде декілька… Нам зараз потрібні протимінні кораблі. Два — це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні ВМС її Величності. Вони будуть перероблені та оновлені спеціальним обладнанням, яке потрібне нам, — розповів він.

Від 24 лютого підтримка Британії Україні сягнула вже 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Також Лондон ініціював масштабну навчальну операцію для українських військових з планами підготувати у себе щонайменше 10 тис. українських вояків.

Найближчими тижнями Лондон передасть Україні безпілотники, артилерію та радіолокаційні станції.