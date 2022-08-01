Нацбанк збирає монети для перемоги ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n173276-nacbank-zbyraie-monety-dlya-peremogy-zsu.html

Ракурс

НБУ запустив 1 серпня благодійну акцію «Смілива гривня» — збір монет на потреби ЗСУ. Упродовж наступних трьох місяців українці у відділеннях Ощадбанку та ПУМБу можуть здати монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 грн.

Ми впевнені, що у ваших скарбничках чи кишенях старого одягу є старі монети! І саме для вас НБУ анонсував благодійну акцію підтримки наших захисників «Смілива гривня», — повідомили в НБУ.

Ці кошти будуть перераховані на потреби Збройних Сил України!

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті «Смілива гривня».