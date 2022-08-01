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Ракурс
Нацбанк збирає монети для перемоги ЗСУ

Нацбанк збирає монети для перемоги ЗСУ

1 сер 2022, 14:52
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НБУ запустив 1 серпня благодійну акцію «Смілива гривня» — збір монет на потреби ЗСУ. Упродовж наступних трьох місяців українці у відділеннях Ощадбанку та ПУМБу можуть здати монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 грн.





Ми впевнені, що у ваших скарбничках чи кишенях старого одягу є старі монети! І саме для вас НБУ анонсував благодійну акцію підтримки наших захисників «Смілива гривня», — повідомили в НБУ.

Ці кошти будуть перераховані на потреби Збройних Сил України!

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті «Смілива гривня».

Джерело: Ракурс


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