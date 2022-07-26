Ця закупівля «під ключ» — тут є все базове, що потрібно для автономної роботи комплексу. У майбутньому, його можливості можна буде посилити за рахунок додаткових закупівель. Вартість угоди — 16 мдн 502 тис. 450 дол. — це найбільша разова закупівля в історії фонду, а може, і всього волонтерського руху країни. Це те, що вже відбулося. Адже комплекс вже понад місяць в умілих руках наших військових.