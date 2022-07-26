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Фонд «Вернись живым» купил комплекс Bayraktar - в нем три ударных беспилотника
Фонд «Вернись живым» купил комплекс Bayraktar — в нем три ударных беспилотника (ВИДЕО)https://racurs.ua/n173091-fond-vernis-jivym-kupil-kompleks-bayraktar-v-nem-tri-udarnyh-bespilotnika-video.htmlРакурс
Вперше в історії української благодійності фонд «Повернись живим» реалізував свій наймасштабніший проект.
Фонд купив комплекс Bayraktar — у ньому три ударних безпілотники.
З вашою допомогою ми придбали безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 млн 502 тис. 450 дол. Чому саме комплекс? Тому що ми системно та компетентно підходимо до нашої роботи і закриваємо її «під ключ». Цей проект — не просто безпілотники, а повноцінна автономна система, — пояснили у фонді
До комплексу, який передали ГУР Міноборони, входять:
- система повітряного зв’язку;
- мобільний комплекс наземного управління;
- наземний термінал передачі даних;
- система розпізнавання «свій-чужий»;
- три ударних безпілотники;
- декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
- інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.
У березні цьогоріч Фонд отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення, що дозволило вийти на якісно новий та масштабний рівень закупівель для допомоги захисникам України.
Ця закупівля «під ключ» — тут є все базове, що потрібно для автономної роботи комплексу. У майбутньому, його можливості можна буде посилити за рахунок додаткових закупівель. Вартість угоди — 16 мдн 502 тис. 450 дол. — це найбільша разова закупівля в історії фонду, а може, і всього волонтерського руху країни. Це те, що вже відбулося. Адже комплекс вже понад місяць в умілих руках наших військових.
А тепер про майбутнє — воно залежить від вас. Давайте озброювати нашу армію. Пілотована авіація, дрони-камікадзе, бронетехніка, артилерія та міномети, важке піхотне озброєння, автотехнічна, спеціальна оптика та зв‘язок, системи РЕБ і купа всього іншого — ми готові це знаходити по світу, купувати, доставляти та забезпечувати наших солдатів усім необхідним, — написав у Фейсбук керівник «Повернись живим» Тарас Чмут.
Раніше збір на ударні БПЛА оголошував фонд Сергія Притули. Тоді турецький виробник погодився віддати їх безплатно.
Гроші на «Байрактари» збирали приватні особи у Литві, Польщі, нещодавно стартував збір у Канаді.
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