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Фонд «Вернись живым» купил комплекс Bayraktar - в нем три ударных беспилотника

Фонд «Вернись живым» купил комплекс Bayraktar — в нем три ударных беспилотника (ВИДЕО)

26 июл 2022, 22:41
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Вперше в історії української благодійності фонд «Повернись живим» реалізував свій наймасштабніший проект.





Фонд купив комплекс Bayraktar — у ньому три ударних безпілотники.

З вашою допомогою ми придбали безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 млн 502 тис. 450 дол. Чому саме комплекс? Тому що ми системно та компетентно підходимо до нашої роботи і закриваємо її «під ключ». Цей проект — не просто безпілотники, а повноцінна автономна система, — пояснили у фонді

До комплексу, який передали ГУР Міноборони, входять:

  • система повітряного зв’язку;
  • мобільний комплекс наземного управління;
  • наземний термінал передачі даних;
  • система розпізнавання «свій-чужий»;
  • три ударних безпілотники;
  • декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
  • інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

У березні цьогоріч Фонд отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення, що дозволило вийти на якісно новий та масштабний рівень закупівель для допомоги захисникам України.

Ця закупівля «під ключ» — тут є все базове, що потрібно для автономної роботи комплексу. У майбутньому, його можливості можна буде посилити за рахунок додаткових закупівель. Вартість угоди — 16 мдн 502 тис. 450 дол. — це найбільша разова закупівля в історії фонду, а може, і всього волонтерського руху країни. Це те, що вже відбулося. Адже комплекс вже понад місяць в умілих руках наших військових.

А тепер про майбутнє — воно залежить від вас. Давайте озброювати нашу армію. Пілотована авіація, дрони-камікадзе, бронетехніка, артилерія та міномети, важке піхотне озброєння, автотехнічна, спеціальна оптика та зв‘язок, системи РЕБ і купа всього іншого — ми готові це знаходити по світу, купувати, доставляти та забезпечувати наших солдатів усім необхідним, — написав у Фейсбук керівник «Повернись живим» Тарас Чмут.

Раніше збір на ударні БПЛА оголошував фонд Сергія Притули. Тоді турецький виробник погодився віддати їх безплатно.

Гроші на «Байрактари» збирали приватні особи у Литві, Польщі, нещодавно стартував збір у Канаді.

Источник: Ракурс


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