Фонд «Вернись живым» купил комплекс Bayraktar - в нем три ударных беспилотника

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Вперше в історії української благодійності фонд «Повернись живим» реалізував свій наймасштабніший проект.

Фонд купив комплекс Bayraktar — у ньому три ударних безпілотники.

З вашою допомогою ми придбали безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 млн 502 тис. 450 дол. Чому саме комплекс? Тому що ми системно та компетентно підходимо до нашої роботи і закриваємо її «під ключ». Цей проект — не просто безпілотники, а повноцінна автономна система, — пояснили у фонді

До комплексу, який передали ГУР Міноборони, входять:

система повітряного зв’язку;

мобільний комплекс наземного управління;

наземний термінал передачі даних;

система розпізнавання «свій-чужий»;

три ударних безпілотники;

декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;

інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

У березні цьогоріч Фонд отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення, що дозволило вийти на якісно новий та масштабний рівень закупівель для допомоги захисникам України.

Ця закупівля «під ключ» — тут є все базове, що потрібно для автономної роботи комплексу. У майбутньому, його можливості можна буде посилити за рахунок додаткових закупівель. Вартість угоди — 16 мдн 502 тис. 450 дол. — це найбільша разова закупівля в історії фонду, а може, і всього волонтерського руху країни. Це те, що вже відбулося. Адже комплекс вже понад місяць в умілих руках наших військових.