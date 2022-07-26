HIMARS кошмарят «лучших» российских пилотов и офицеров

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Ракурс

Американські HIMARS кошмарять «найкращих» російських пілотів та офіцерів.

Так, наприклад, повідомляють про смерть максима потьоміна, 41-річного льотчика-винищувача, пише видання Daily Mail.

Він загинув 8 липня внаслідок обстрілу кортежу в Донецьку. Його батько повідомив, що машина сина була вражена ракетою HIMARS.

Також високоточна зброя уразила 54-річного полковника анатолія стасюкевича, льотчика-винищувача. Він був начальником штабу 1-ї гвардійської Червонопрапорної змішаної авіаційної дивізії. Вважався представником російської військової еліти.

Удари по командних пунктах привели до ліквідації десятків російських офіцерів. Дані NASA показують, що кількість артилерії, яка використовується на Донбасі, помітно впала за останні два тижні. Це звільнило українські війська для атак в інших місцях — особливо на півдні поблизу Херсона.

Daily Mail дізналася, що потьомін був одружений і мав двох дітей. Його посмертно нагородили російським орденом Мужності, яким відзначаються «самовіддані вчинки мужності та відваги».

стасюкевич був військовим льотчиком у третьому поколінні. Він літав у тому ж підрозділі, що й потьомін, який базувався в Кримську Краснодарського краю.