BAYKAR віддасть безплатно БПЛА, на які українці зібрали 600 млн грн

https://racurs.ua/ua/n172148-vyrobnyk-bayraktariv-viddast-bezplatno-bpla-na-yaki-ukrayinci-zibraly-600-mln-grn.html

Ракурс

Компанія Baykar повідомила, що надасть Україні безплатно три безпілотника «Байрактар», на які українці зібрали 600 мільйонів гривень за три доби.

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Таке повідомлення з’явилося на офіційній сторінці концерну 27 червня.

У Фонді Сергія Притули, який організував цей збір, «приємно шоковані» цією новиною.

Українці за три дні зібрали 600 мільйонів на чотири безпілотники Bayraktar. За кілька днів план збору коштів на «Байрактари» для ЗСУ було перевиконано.

Раніше «Ракурс» розповідав, що за добу українці надонатили волонтеру і політику Притулі на два ударні безпілотники Bayraktar TB2.

Він разом із блогером Ігорем Лаченковим оголосили збір коштів на три Bayraktar для ЗСУ, поставивши амбітну ціль — зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн. Збір продовжився і 24 червня фонд зібрав відразу 600 млн.

Раніше подібний збір коштів організували в Литві. Туреччина тоді вирішила подарувати Литві «Байрактар» для українських військових, на який литовці зібрали 5 млн євро.