Школярі з Луцька продавали черешні, щоб допомогти купити Байрактар. Фото:

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До збору грошей на бойові безпілотники «Байрактар» долучаються навіть українські діти.

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Двоє п’ятикласників з Луцька Сергій та Давид зібрали у дідусевому саду 25 кг черешень. Ягоди вирішили продати на одній з людних вулиць обласного центру. Черешні розкупили за кілька годин, а школярі заробили 1 тис. грн. Вторговані кошти вони обіцяють передати у фонд Сергія Притули, який оголосив збір коштів на купівлю безпілотника «Байрактар». Про це повідомляє «Суспільне Луцьк».

Ми побачили, що Сергій Притула збирає гроші на «Байрактари». Ми вирішили йому допомогти. Подумали, що вони й так зігниють на дереві. Чому б людям не продати? — розповів підліток Сергій.

Діти зазначають, що й у майбутньому продовжать допомагати армії.

Нагадаємо, 22 червня Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим оголосили про збір коштів на безпілотники «Байрактари» для ЗСУ. Згодом стало відомо, що українці за три дні зібрали 600 млн грн на чотири таких безпілотники.

Джерело: «Суспільне Луцьк»