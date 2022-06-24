Українці за три дні зібрали 600 мільйонів на чотири безпілотники Bayraktar

https://racurs.ua/ua/n172053-ukrayinci-za-try-dni-zibraly-600-milyoniv-na-chotyry-bezpilotnyky-bayraktar.html

Ракурс

Українці за три дні зібрали 600 мільйонів на чотири безпілотники Bayraktar.

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Четвертий — не зайвий, — так прокоментували результати збору коштів у фонді Сергія Притули.

За кілька днів план збору коштів на «Байрактари» для ЗСУ було перевиконано.

Раніше «Ракурс» розповідав, що за добу українці надонатили волонтеру і політику Притулі на два ударні безпілотники Bayraktar TB2.

Він разом із блогером Ігорем Лаченковим оголосили збір коштів на три Bayraktar для ЗСУ, поставивши амбітну ціль — зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн. Збір продовжився і 24 червня фонд зібрав відразу 600 млн.

Раніше подібний збір коштів організували в Литві. Туреччина тоді вирішила подарувати Литві «Байрактар» для українських військових, на який литовці зібрали 5 млн євро.

Притула з гумором відреагував на активність українців.