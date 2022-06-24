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Ракурс
Українці за три дні зібрали 600 мільйонів на чотири безпілотники Bayraktar

Українці за три дні зібрали 600 мільйонів на чотири безпілотники Bayraktar

24 чер 2022, 21:04
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Українці за три дні зібрали 600 мільйонів на чотири безпілотники Bayraktar.



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Четвертий — не зайвий, — так прокоментували результати збору коштів у фонді Сергія Притули.

За кілька днів план збору коштів на «Байрактари» для ЗСУ було перевиконано.

Раніше «Ракурс» розповідав, що за добу українці надонатили волонтеру і політику Притулі на два ударні безпілотники Bayraktar TB2.

Він разом із блогером Ігорем Лаченковим оголосили збір коштів на три Bayraktar для ЗСУ, поставивши амбітну ціль — зібрати 500 млн грн за тиждень. За добу вдалося зібрати 366 млн. Збір продовжився і 24 червня фонд зібрав відразу 600 млн.

Раніше подібний збір коштів організували в Литві. Туреччина тоді вирішила подарувати Литві «Байрактар» для українських військових, на який литовці зібрали 5 млн євро.

Притула з гумором відреагував на активність українців.

Притула: українці! Треба за 7 днів зібрати 500 мільйонів на 3 Байрактари. Українці: 3 дні. 600 000 000 грн. 4 Байрактари!!!

Я дякую усім хто долучився до проекту «Народний Байрактар»!!! Це дійсно був проект, який об‘єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюсь, що дихаю з вами одним повітрям! — написав волонтер у своїх соцмережах.

Джерело: Ракурс


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