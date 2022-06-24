Оточення путіна закликало бити по Лондону і посольству США в Києві

https://racurs.ua/ua/n172052-otochennya-putina-zaklykalo-byty-po-londonu-i-posolstvu-ssha-v-kyievi.html

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Депутат Держдуми рф генерал Андрей Гурульов заявив, що столиця Британії буде вражена першою, якщо «блокада Калінінграда» призведе до світової війни.

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Про це близький соратник президента росії Гурульов сказав 24 червня в ефірі пропагандистського «Першого каналу».

Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО, — повідомив генерал.

Далі Гурульов планує «послабити систему протиракетної оборони» — «скрізь і на 100%". Причому почати соратник путіна хоче «не з Варшави, Парижа чи Берліна». Першим, відповідно до його намірів, має постраждати Лондон.

Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів, — додав депутат.

За даними головного управління розвідки Міноборони України, Гурульов є воєнним злочинцем, який брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України у 2014−15 роках.

З 18 червня Литва почала застосовувати транзитні обмеження на товари, що потрапили під санкції ЄС, між основною частиною Росії і Калінінградською областю.

Це не єдина погроза кремлівської камарильї на адресу світу. У російській держдумі 23 червня прозвучав заклик завдати удару по урядових установах у Києві, а також по посольству США в Україні. Таку думку озвучив заступник голови комітету держдуми з оборони юрій швиткін.

Погрози росії атакувати посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом, повідомили в ГУР.

Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну в боротьбі з російським агресором. Тому вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закрити небо над Києвом і всією Україною, — йдеться в повідомленні.

Швиткін заявив, що росія має завдати ракетного удару по будівлі посольства США в Києві у відповідь на постачання до ЗСУ пускових установок HIMARS.

Постачання систем HIMARS вкотре підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Слід розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має стосуватися і тих країн, які постачають озброєння Україні, — сказав Швиткін в коментарі пропагандистському ресурсу «Лєнта.ру».

Він закликав «не просто нищити інфраструктуру», а вдарити по головному центру ухвалення рішень — посольству США.

Я гадаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції «ДНР» і «ЛНР». Моя позиція — треба нищити урядовий квартал в Києві, варто знищувати відповідні точки. Треба завдати більш масованих ударів.

Швиткіна найбільше непокоїть, що при використанні установки HIMARS як оперативно-тактичного ракетного комплексу його дальність становитиме понад 195 км. На його думку, українське військово-політичне керівництво буде завдавати цими комплексами ударів по території рф.