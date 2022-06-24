Ракурсhttps://racurs.ua/
Верховний суд США скасував рішення про конституційність права на аборт
Верховний суд США скасував рішення про конституційність права на абортhttps://racurs.ua/ua/n172051-verhovnyy-sud-ssha-skasuvav-rishennya-pro-konstytuciynist-prava-na-abort.htmlРакурс
Верховний суд США скасував рішення, яке впродовж 50 років закріплювало конституційне право на аборти, надавши штатам можливість вирішувати, дозволяти цю процедуру, чи ні.
.
5 проти 4 — такою кількістю голосів сьогодні Верховний суд США скасував конституційне право американок на аборти, а разом з ним на кар'єру, рівні можливості з чоловіками та вибір. Очікується, що близько половини штатів після рішення суду повністю заборонять аборти.
Суд скасував історичне рішення 1973 року у справі Ро проти Вейда, згідно з яким право на аборт почало вважатися конституційним, повідомляють The Associated Press та Reuters.
Рішення 1973 року дозволяло проводити аборти до того часу, як плід стане життєздатним поза маткою (до 24−28 тижня вагітності). Проте цього разу Верховний суд вирішив, що таке рішення було помилковим, оскільки в конституції США немає конкретної згадки про право на аборт.
Яким би не був точний обсяг майбутніх законів, один результат сьогоднішнього рішення є безсумнівним: обмеження прав жінок та їх статусу вільних і рівних громадян. Зі скорботою — за цим судом, але більше, за багатьма мільйонами американських жінок, які сьогодні втратили фундаментальний конституційний захист — ми незгодні, — написали в окремій думці судді, які проголосували проти рішення.
Американські ЗМІ відзначають, що троє з чотирьох суддів, які скасували рішення про конституційність права на аборт, були призначені Трампом.
Очікувано, що саме республіканці підтримують рішення, а демократи — проти.
Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон оголосив, що він закрив свої офіси в п’ятницю і зробить 24 червня щорічним святом для агентства на знак визнання рішення і «як пам’ятний знак» для ненароджених.
Акушери та гінекологи оцінюють це рішення як руйнівне для жіночого здоров’я.
Кілька компаній взяли на себе зобов’язання покривати витрати на відрядження співробітників, яким потрібно зробити аборт, зокрема Starbucks, Tesla, Yelp, Airbnb, Netflix, Patagonia, Salesforce, DoorDash і OKCupid.
Історія питання
Рішення Верховного суду ухвалили у справі щодо закону штату Міссісіпі, який забороняє майже всі аборти після 15-го тижня вагітності — за кілька тижнів до граничної стадії, встановленої у справі Роу проти Вейда.
Jackson Women’s Health Organization, єдина клініка абортів у штаті Міссісіпі, оскаржила закон 2018 року у федеральному суді, стверджуючи, що він порушує майже 50-річний прецедент Верховного суду.
Після того, як два суди нижчих інстанцій стали на бік клініки, штат Міссісіпі за підтримки 25 інших штатів, де при владі перебувають представники Республіканської партії, звернувся до Верховного суду з проханням скасувати Роу та Кейсі. Їхня петиція стверджувала, що «ніщо» в Конституції «не підтримує право на аборт».