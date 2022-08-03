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Ракурс
Украина отзывает своих миротворцев из Косово

Украина отзывает своих миротворцев из Косово

3 авг 2022, 13:58
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Україна відкликає своїх громадян з Косово, які брали участь у миротворчій місії. Йдеться про Міжнародні сили з підтримки миру в Косові під проводом НАТО KFOR.





Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ.

«Станом на сьогодні у Косово, Республіка Сербія, перебуває національний контингент Збройних Сил України у складі 40 військовослужбовців», — йдеться у документі.

У відомстві зазначили, що наразі проводяться заходи щодо їх повернення до України.

Підстава — указ президента від 7 березня 2022 року № 114 «Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки».

Источник: Ракурс


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