«Газпром» отказался забирать отремонтированную в Канаде турбину Siemens

https://racurs.ua/n173363-gazprom-otkazalsya-zabirat-otremontirovannuu-v-kanade-turbinu-siemens.html

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Трагікомедія навколо газового шантажу Європи з боку росії триває. Повернення газотурбінного двигуна на відправну станцію газогону «Північний потік» неможливе через дії Siemens в умовах чинних антиросійських санкцій.

Про це 3 серпня заявив російський монополіст «Газпром». Він забере турбіну лише якщо знімуть санкції.

Турбіну виробництва Siemens через санкції нібито неможливо повернути після ремонту на компресорну станцію «Портова». Це відправна точка газогону «Північний потік — 1».

За версією росіян, санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність ситуації чинним контрактним зобов’язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС «Портова» неможливим, — ця заява «Газпрому» пролунала через кілька годин після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав на завод Siemens Energy у німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур та оглянув турбіну Siemens для «Північного потоку — 1».

Цю турбіну Канада на прохання Німеччини погодилася повернути до росії після ремонту, попри санкції.

Раніше монополіст стверджував, що через необхідність ремонту турбін, вироблених Siemens, змушений різко скоротити постачання по «Північному потоку — 1».

У червні постачання було скорочено до 40% від планової потужності через те, як пояснював «Газпром», що з Канади не можуть повернути турбіну, яка була там на ремонті. Ціни на газ в Європі вкотре різко зросли.

У липні для ремонту відключили ще одну турбіну і постачання в Європу скоротилидо 20% від планової потужності.

У Європі, своєю чергою, підозрюють, що справжня причина скорочення постачань — спроба чинити тиск на ЄС, який підтримує Україну та через війну ухвалив кілька пакетів санкцій щодо рф.

3 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто оглянув турбіну для ПП-1. Він запевнив, що агрегат готовий до використання, і все, що потрібно — запит від росії.

«Газпром» через ПП-1 здатний транспортувати до 167 млн куб. м газу.