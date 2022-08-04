Баллистические ракеты Китая впервые упали в воды Японии — реакция Токио

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Балістичні ракети Китаю, випущені армією під час так званих військових навчань біля Тайваню, вперше впали у виняткову економічну зону Японії.

Про це йдеться у заяві міністра оборони Японії Нобуо Кісі, інформує місцеве агентство Kyodo.

Зі слів глави оборонного відомства, це перший випадок, коли балістична ракета Китаю потрапила у японські води.

Це серйозна проблема, що стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей, — сказав Кісі.

Уряд Японії заявив дипломатичний протест китайському уряду.

Нагадаємо, 2 серпня Пекін оголосив, що проведе деякі зі своїх найбільших військових навчань, включно із запусками балістичних ракет, у відповідь на візит до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди — впритул до важливих портів.