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Балістичні ракети Китаю вперше впали у води Японії — реакція Токіо
Балістичні ракети Китаю вперше впали у води Японії — реакція Токіоhttps://racurs.ua/ua/n173385-balistychni-rakety-kytau-vpershe-vpaly-u-vody-yaponiyi-reakciya-tokio.htmlРакурс
Балістичні ракети Китаю, випущені армією під час так званих військових навчань біля Тайваню, вперше впали у виняткову економічну зону Японії.
Про це йдеться у заяві міністра оборони Японії Нобуо Кісі, інформує місцеве агентство Kyodo.
Зі слів глави оборонного відомства, це перший випадок, коли балістична ракета Китаю потрапила у японські води.
Це серйозна проблема, що стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей, — сказав Кісі.
Уряд Японії заявив дипломатичний протест китайському уряду.
Нагадаємо, 2 серпня Пекін оголосив, що проведе деякі зі своїх найбільших військових навчань, включно із запусками балістичних ракет, у відповідь на візит до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.
Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди — впритул до важливих портів.
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