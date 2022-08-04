Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, почалася пожежа

https://racurs.ua/ua/n173384-sklad-boieprypasiv-vybuhnuv-u-berlini-pochalasya-pojeja.html

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Вибух на складі боєприпасів у Берліні спровокував пожежу, яка спалахнула в лісі Грюневальд. Інцидент стався сьогодні вранці. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Пожежна служба столиці Німеччини зазначила, що «наразі в Грюневальді триває пожежа та відбуваються вибухи».

Ситуація небезпечна, — зазначив представник пожежного департаменту.

Речник поліції вказав, що поки не зрозуміло, як саме сталися вибухи. Це місце використовується для зберігання та проведення контрольованих вибухів боєприпасів.

Місцевих мешканців закликали триматися подалі від лісу. Вогонь безпосередньо не загрожував будинкам, однак чиновники не виключили його поширення через суху погоду.

Залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що вогонь порушив рух місцевих і міжміських поїздів. Також стало відомо, що, ймовірно, ділянка дороги — відома як AVUS — залишиться закритою до кінця дня четверга.