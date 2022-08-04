«Газпром» на границе с Финляндией сжигает газ, чтобы не поставлять его в ЕС

https://racurs.ua/n173392-gazprom-na-granice-s-finlyandiey-sjigaet-gaz-chtoby-ne-postavlyat-ego-v-es.html

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Газову кризу у Європі намагається штучно створити росія. Задля цього російський газовий монополіст «Газпром» на кордоні з Фінляндією спалює природний газ, призначений для транспортування до країн Європейського Союзу — біля компресорної станції «Портова» стовп вогню і диму палає вже кілька тижнів.

Як пише видання Yle, починаючи з травня «Газпром» спалює газ неподалік від компресорної станції та однойменного LNG-терміналу.

Згідно з супутниковими знімками системи моніторингу пожеж NASA, на території LNG-терміналу пожежі зафіксували ще 22 травня. Тоді рф знизила транзит газу до Європи. Пожежі на території станції «Портова» з’явилися також 17 червня. Тоді впродовж кількох днів прокачування газу «Північним потоком» зменшилося майже втричі — із 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.

Компресорна станція використовується для підвищення тиску газу, що збільшує пропускну спроможність газової мережі.

Нагадаємо, нещодавно москва знову зменшила постачання газу до країни ЄС, заявивши про відключення ще однієї турбіни.