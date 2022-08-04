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Десантники ВСУ уничтожили группу оккупантов в Донецкой области
Десантники ВСУ уничтожили группу оккупантов в Донецкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n173391-desantniki-vsu-unichtojili-gruppu-okkupantov-v-doneckoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Тим часом у Донецькій області десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили групу російських воєнних злочинців. Про це повідомляє прес-служба ДШВ ЗСУ у Телеграм.
На Донеччині, десантники 81-ї бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. На знімках представлені «демілітаризовані» загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм «правильно» повернутися додому та подарувати рідним нову «Ладу», — йдеться у повідомленні захисників України.
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