Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Десантники ВСУ уничтожили группу оккупантов в Донецкой области

Десантники ВСУ уничтожили группу оккупантов в Донецкой области (ФОТО)

4 авг 2022, 18:18
999

Війна росії проти України триває. Тим часом у Донецькій області десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили групу російських воєнних злочинців. Про це повідомляє прес-служба ДШВ ЗСУ у Телеграм.





На Донеччині, десантники 81-ї бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. На знімках представлені «демілітаризовані» загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм «правильно» повернутися додому та подарувати рідним нову «Ладу», — йдеться у повідомленні захисників України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров