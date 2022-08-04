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Ракурс
Десантники ЗСУ знищили групу окупантів на Донеччині

Десантники ЗСУ знищили групу окупантів на Донеччині (ФОТО)

4 сер 2022, 18:18
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Війна росії проти України триває. Тим часом у Донецькій області десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили групу російських воєнних злочинців. Про це повідомляє прес-служба ДШВ ЗСУ у Телеграм.





На Донеччині, десантники 81-ї бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. На знімках представлені «демілітаризовані» загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм «правильно» повернутися додому та подарувати рідним нову «Ладу», — йдеться у повідомленні захисників України.

Джерело: Ракурс


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