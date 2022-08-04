Десантники ЗСУ знищили групу окупантів на Донеччині

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Війна росії проти України триває. Тим часом у Донецькій області десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили групу російських воєнних злочинців. Про це повідомляє прес-служба ДШВ ЗСУ у Телеграм.