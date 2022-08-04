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ЗСУ вдарили по об’єктах рф у Новій Каховці — ЗМІ
ЗСУ вдарили по об'єктах рф у Новій Каховці — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173390-zsu-vdaryly-po-obiektah-rf-u-noviy-kahovci-zmi-foto.htmlРакурс
Вибухи у Новій Каховці лунають 4 серпня. Як повідомляє фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко, Збройні сили України поцілили у черговий склад боєприпасів армії воєнних злочинців росії.
Щонайменше 12 вибухів в окупованій Новій Каховці. Окупантам на Херсонщині стає гарячіше, — написав Цаплієнко у Телеграм.
Нині на Херсонщині тривають бої захисників України з окупантами.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив чиновника часів Януковича Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.
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