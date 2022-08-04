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ВСУ ударили по объектам рф в Новой Каховке — СМИ

ВСУ ударили по объектам рф в Новой Каховке — СМИ (ФОТО)

4 авг 2022, 17:50
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Вибухи у Новій Каховці лунають 4 серпня. Як повідомляє фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко, Збройні сили України поцілили у черговий склад боєприпасів армії воєнних злочинців росії.





Щонайменше 12 вибухів в окупованій Новій Каховці. Окупантам на Херсонщині стає гарячіше, — написав Цаплієнко у Телеграм.

Нині на Херсонщині тривають бої захисників України з окупантами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив чиновника часів Януковича Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Источник: Ракурс


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