ВСУ ударили по объектам рф в Новой Каховке — СМИ

https://racurs.ua/n173390-vsu-udarili-po-obektam-rf-v-novoy-kahovke-smi-foto.html

Ракурс

Вибухи у Новій Каховці лунають 4 серпня. Як повідомляє фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко, Збройні сили України поцілили у черговий склад боєприпасів армії воєнних злочинців росії.

Щонайменше 12 вибухів в окупованій Новій Каховці. Окупантам на Херсонщині стає гарячіше, — написав Цаплієнко у Телеграм.

Нині на Херсонщині тривають бої захисників України з окупантами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив чиновника часів Януковича Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.