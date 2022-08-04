ВСУ освободили два села в Харьковской и Донецкой областях

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Ракурс

Війна росії проти України триває, водночас військовослужбовцям Збройних сил України впродовж останнього тижня вдалося звільнити два села в Донецькій і Харківській областях.

Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулися в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населені пункти — Мазанівка та Дмитрівка, — повідомив 4 серпня заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Через постійний вогонь та атаки російських загарбників на Донецькому напрямку ЗСУ довелося залишити свої позиції в районі шахти Бутівка на околиці окупованого Донецька. Ці позиції українські воїни тримали з 2014 року. Тепер бійцям довелося перейти до оборони на південь від Авдіївки.

Масоване застосування артилерії воєнними злочинцями рф змусили ЗСУ відійти у районі Бахмута — покинути Семигір’я та перейти до оборони на східних околицях Кодеми.