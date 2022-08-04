Первый уровень опасности объявили в Киеве из-за грозы

https://racurs.ua/n173388-pervyy-uroven-opasnosti-obyavili-v-kieve-iz-za-grozy.html

Ракурс

Погода в Києві зіпсується найближчим часом — там Держслужба України з надзвичайних ситуацій прогнозує сильні опади (грозу). Як інформує 4 серпня прес-служба ДСНС, до кінця доби у столиці України та області очікується гроза.