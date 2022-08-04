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Перший рівень небезпечності оголосили в Києві через грозу
Перший рівень небезпечності оголосили в Києві через грозуhttps://racurs.ua/ua/n173388-pershyy-riven-nebezpechnosti-ogolosyly-v-kyievi-cherez-grozu.htmlРакурс
Погода в Києві зіпсується найближчим часом — там Держслужба України з надзвичайних ситуацій прогнозує сильні опади (грозу). Як інформує 4 серпня прес-служба ДСНС, до кінця доби у столиці України та області очікується гроза.
Увага! Попередження про грозу. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 серпня у Києві та області гроза (перший рівень небезпечності, жовтий), — йдеться у повідомленні.
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