Иностранные детали обнаружили в российских ракетах «Торнадо-С»

https://racurs.ua/n173401-inostrannye-detali-obnarujili-v-blokah-rossiyskih-raket-tornado-s-foto.html

Ракурс

У блоках наведення ракет для реактивних артилерійських систем рф «Торнадо-С» виявили комплектуючі іноземного виробництва. До боєкомплекту РСЗВ «Торнадо-С» входять керовані реактивні снаряди 9М544 та 9М549, які можуть знищувати об'єкти броньованої та неброньованої техніки, а також живу силу.

Реактивні снаряди рф мають спеціальні блоки наведення ракет. Після обстрілів позицій Збройних сил України ці блоки знаходять відносно неушкодженими. Один з таких блоків військові передали американському «Центру передових оборонних досліджень» (Center for Advanced Defense Studies / C4ADS), який спеціалізується на аналізі конфліктів та питань безпеки, пише «Мілітарний».

В Україні представники центру вивчають російські військові технології на наявність американських та європейських виробів у техніці рф. В російському блоці керування ракетами 9М544 було виявлено імпортні деталі, зокрема:

дві мікросхеми у корпусі TSOP66 (на таких мікросхемах зазвичай збирають модулі пам’яті. росія не випускає мікросхеми у подібних корпусах);

танталові SMD конденсатори (продається на цивільних ринках);

роз'єм DB15 (в рф не випускається);

роз'єм типу SMA (в рф не випускається);

три мікросхеми у корпусі LQFP64 (мікросхеми з низьким профілем).

Йдеться про цивільну електроніку без військового стандарту, яка може використовуватися у побутовій техніці. Це дозволяє москві продовжувати купувати деякі необхідні комплектуючі для ракет на цивільних ринках в обхід санкцій.