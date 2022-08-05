Освобожденное от врагов село на Харьковщине показали на видео

Освобожденное от врагов село Дибровное на Харьковщине. Скриншот с видео

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Ракурс

Збройні сили України звільнили від російських окупантів ще одне село в Харківській області.

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» витіснили ворогів із села Дібрівне й пересунули лінію фронту. Зараз ЗСУ впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку. Про це 5 серпня повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр «Холодний Яр» у Facebook.

«Холодноярівці» додали, що відрізані від постачання, росіяни тікали. Ворог кидав напризволяще навіть свою техніку — кілька десятків танків та БМП. У бригаді зазначили, що одна БМП-3, стане «донором» для української техніки, інша після невеликого обстеження буде бити окупантів.

Повідомляється, що перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами. Бійці також зняли наслідки бойових дій та показали, як зараз виглядає Дібрівне.

Нагадаємо, 4 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що українські військові звільнили від окупантів населені пункти Мазанівка та Дмитрівка в Харківській області. Натомість Збройним силам довелося залишити свої позиції в районі шахти Бутівка на околиці окупованого Донецька.