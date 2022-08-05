Эрдоган приехал к путину в Сочи — разведка предполагает хитрую многоходовку рф

https://racurs.ua/n173429-erdogan-priehal-k-putinu-v-sochi-razvedka-predpolagaet-hitruu-mnogohodovku-rf.html

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Російська влада звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій, які країни Заходу ввели у відповідь на вторгнення рф до України.

У статті The Washington Post стверджується, що напередодні переговорів президентів росії та Туреччини володимира путіна та Реджепа Тайіпа Ердогана у Сочі українська розвідка перехопила відповідну пропозицію російської влади.

Російська пропозиція вказує на те, що рф сподівається, що Туреччина погодиться на пропозиції, які допоможуть їй уникнути санкційних обмежень у банківському, енергетичному та промисловому секторах.

Пропозиція закликає уряд Ердогана дозволити росії купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах — крок, який, на думку економістів, може допомогти приховати походження експорту після нафтового ембарго Європейського Союзу, яке повністю набуде чинності наступного року.

росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків, що, на думку економістів та експертів щодо санкцій, було б кричущим порушенням західних санкцій, і щоб російським промисловим виробникам можна було працювати у вільних економічних зонах у Туреччині.

Немає жодних ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, оскільки вони залишать власні банки та компанії країни під загрозою вторинних санкцій та перекриють їм доступ до західних ринків.

Західні чиновники, які поговорили з газетою, повідомили, що їм невідомо про перехоплену пропозицію. Однак у них є інформація про те, що росія шукає способів обійти санкції та знизити економічні збитки від них. Зокрема, за даними західних чиновників, російські офіційні особи подорожують світом у пошуках потенційних партнерів, серед яких розглядається Туреччина.

5 серпня президент Ердоган прибув до Сочі на зустріч із воєнним злочинцем путіним. Як повідомляли в кремлі, президенти обговорять двосторонню співпрацю (як економічну, так і військово-технічну), а також Сирію та Україну, зокрема ситуацію з вивезенням зерна з українських портів.