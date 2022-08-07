Пыточную рф в Буче показала полиция — там ставили на колени и убивали

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Штаб-катівню воєнних злочинців росії у Бучі показав очільник поліції Київської області Олександр Небитов. З його слів, у цьому місці українців ставили навколішки і вбивали.

Ставили навколішки і вбивали. Катівня окупантів в дитячому таборі Бучі. російські війська жорстоко розстріляли тут п’ятьох цивільних чоловіків. Це колишній штаб агресорів і місце однієї із найбільш моторошних екзекуцій під час окупації Київщини, — зазначив Небитов.

Він розповів, що воєнні злочинці просто хапали місцевих мешканців, щоб вивідати у них інформацію про окремих людей.

Представники органів влади, мери, депутати, учасники Антитерористичної операції, військовослужбовці, поліцейські, рятувальники — всі ці люди для них становили оперативний інтерес. Хапали вони всіх підряд, — наголосив начальник поліції Київщини.

Наприклад, п’ятеро закатованих у показаному підвалі-таборі чоловіків не мали стосунку до військових. Це були: безробітний, приватний підприємець, монтажник дверей, сантехнік і слюсар. Їх викрали у Гостомелі. Найстаршому було 54 роки, наймолодшому — 25. За фактом злочину відкрите кримінальне провадження по ч. 2 ст. 438 ККУ «Порушення законів та звичаїв війни». Небитов додав, що підозрюваних у жорстокому вбивстві українців встановлюють.

Винні можуть понести покарання у вигляді довічного ув’язнення. Це були навмисні дії російської армії стосовно мирних жителів, що є геноцидом українського народу, — підсумував головний поліцейський Київщини.

Тіла загиблих знайшли у дитячому оздоровчому санаторії МВС «Променистий», який розташований у Бучі за адресою: вулиця Вокзальна, 123.

Нагадаємо, досі у лісах Київщини біля колишніх позицій росіян знаходять тіла закатованих цивільних.