Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

https://racurs.ua/n173524-sankcii-rabotaut-v-rossii-nachali-razbirat-samolety-na-zapchasti.html

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У росії, більшість авіапарку якої є західними пасажирськими літаками, авіакомпанії, включаючи державний «Аерофлот», розбирають авіалайнери, щоб отримати запчастини, котрі вони більше не можуть купувати за кордоном через запроваджені Заходом санкції.

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотири джерела в галузі.

Ці кроки відповідають рекомендаціям російського уряду, який у червні запропонував авіакомпаніям використовувати деякі літаки на запчастини, щоб літаки іноземного виробництва, що залишилися, могли продовжувати польоти як мінімум до 2025 року, — наголошує агентство.

За словами джерела агентства, принаймні один російський літак Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, що експлуатуються «Аерофлотом», наразі «посаджені на мілину» та перебувають у стадії розбирання. Причому вказаний Airbus A350 є «майже новим» літаком.

Зазначається, що хоча Sukhoi Superjet формально і є російським літаком, він дуже залежить від західних комплектуючих. Так, з розібраного літака зняли двигун, щоб інший Superjet міг продовжити польоти.

Також обладнання було зняте з кількох літаків Boeing 737 та Airbus A320 «Аерофлоту», оскільки перевізнику потрібно більше запчастин для інших літаків цих моделей.

Міністерство транспорту Росії та «Аерофлот» не відповіли на прохання агентства про коментар.

За оцінками західних експертів, росії навіть при наявності високорозвиненої та компетентної інженерної бази буде складно зберігати на використанні сучасні реактивні літаки, такі як A350, Boeing 737 MAX і 787, вже через рік після запровадження відповідних санкції.

Зазначається, що, згідно з даними сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar24, з кінця липня не злітали близько 50 літаків Аерофлоту, що становить 15% авіапарку компанії.

Джерело: Reuters