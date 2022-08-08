Зеленский лишил стипендии выступавшего в рф фигуриста

Виктор Петренко, фото: KP.ru

https://racurs.ua/n173523-zelenskiy-lishil-stipendii-vystupavshego-v-rf-figurista.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, позбавив президентської стипендії українського фігуриста, чемпіона Олімпійських ігор 1992 року з фігурного катання Віктора Петренка.

Підставою для цього став виступ Петренка у липні на льодовому шоу «Аленький цветочек» у Сочі, попри здійснювану росією масштабну агресію проти України. Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляється на сайті Офісу президента.

Зазначається, що вчинок Петренка засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання. Остання також внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення фігуриста державної стипендії.