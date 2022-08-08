Потери россии в войне против Украины назвал Пентагон

Рашисты потеряли уже до 80 тыс. военных, фото: Lb.ua

https://racurs.ua/n173528-poteri-rossii-v-voyne-protiv-ukrainy-nazval-pentagon.html

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росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже від 70 до 80 тис. військових — вбитими та пораненими.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, повідомляє CNN.

Ця цифра може бути трохи нижчою, трохи вищою, але я думаю, що це приблизне значення, — зазначив він.

За словами Каля, такі втрати російських військ є «вражаючими», враховуючи, що росія «не досягнула жодної з цілей володимира путіна» за час масштабного вторгнення в Україну.

Моральний дух українців та їхня воля до боротьби не викликають сумнівів, і я думаю, що вони набагато вищі, ніж у середньому готовність до боротьби російської сторони, тому я думаю, що це дає українцям значну перевагу, — наголосив Каль.

Нагадаємо, Пентагон сьогодні, 8 серпня, оголосив про виділення Україні додаткового пакета військової допомоги на суму 1 млрд дол. США.

Джерело: CNN