В Буче похоронили неопознанных мирных жителей, фото: «Бабель»

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Ракурс

У Бучі поховали тіла 15 людей, вбитих під час російської окупації Київщини у лютому-березні, яких не вдалося ідентифікувати. Ці тіла перебували в морзі міста.

Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляє видання Бабель.

Серед похованих — одна жінка та 14 чоловіків, вісім з яких знайшли у сусідньому селі Мироцьке — російські військові під час окупації закатували їх і розстріляли.

Зазначається, що в Бучанській громаді під час вторгнення росії та окупації загинули щонайменше 458 українців. Станом на сьогодні встановлено, що 419 людей вбили, тіла 116 з них знайшли у братській могилі біля церкви Святого Андрія Первозванного. Серед загиблих 12 дітей — більшість з них розстріляли в автомобілях.

У Бучанській міськраді зазначають, що тіла загиблих розпочали збирати після деокупації — з 2 квітня. Не ідентифіковані досі тіла поховали під номерними табличками — щоб за аналізом ДНК можна було їх впізнати, в разі, якщо знайдуться родичі.