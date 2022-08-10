Украденное зерно на 87 сухогрузах рф вывозит на Ближний Восток - посол

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Зерно, яке воєнні злочинці росії крадуть на території тимчасово окупованих областей України, вивозять на Близький Схід за допомогою 87 суден-зерновозів. Процес транспортування українського зерна контролює путінська армія.

Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, може бути безпосередньо в Сирію, може бути в інші країни Близького Сходу. Але це така злочинна угода, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська рф в Україні, — заявив посол України в Лівані Ігор Осташ під час брифінгу.

Зі слів посла, в перевезенні краденого зерна беруть участь сирійські та російські судна.

Нагадаємо, наприкінці липня Ліван заарештував судно «Лаодікея» з вкраденим українським зерном. Судно було завантажено у Феодосії, а вантаж був вкрадений окупантами в Запорізькій і Херсонській областях.

Україна запропонувала Лівану купити зі знижкою вкрадені росією зерно і борошно.