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Ракурс
Сбитая российская техника, фото: Группировка Объединенных сил

Четыре беспилотника и Су-25 уничтожили за сутки на востоке Украины (ФОТО, ВИДЕО)

13 авг 2022, 12:58
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Протиповітряна оборона Сухопутних військ ЗСУ на сході України за минулу добу, 12 серпня, знищила чотири ворожі безпілотники типу «Орлан-10» (з них один вночі) та штурмовик Су-25.





Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Угруповання Об'єднаних сил, де також опубліковані відповідні фотознімки.

Збита російська техніка, фото: Угруповання Об’єднаних сил

Крім того, сьогодні вранці зенітники ОСУВ «Хортиця» знищили «Орлан-10», який корегував вогонь артилерії противника. Відео знищення ворожого безпілотника опубліковане не сторінці Угруповання Об'єднаних сил.

Тепер окупантський металолом ніколи не бентежитиме українське небо та назавжди залишиться в українській землі, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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