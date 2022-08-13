Сбитая российская техника, фото: Группировка Объединенных сил

https://racurs.ua/n173669-chetyre-bespilotnika-i-su-25-unichtojili-za-sutki-na-vostoke-ukrainy-foto-video.html

Ракурс

Протиповітряна оборона Сухопутних військ ЗСУ на сході України за минулу добу, 12 серпня, знищила чотири ворожі безпілотники типу «Орлан-10» (з них один вночі) та штурмовик Су-25.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Угруповання Об'єднаних сил, де також опубліковані відповідні фотознімки.

Крім того, сьогодні вранці зенітники ОСУВ «Хортиця» знищили «Орлан-10», який корегував вогонь артилерії противника. Відео знищення ворожого безпілотника опубліковане не сторінці Угруповання Об'єднаних сил.