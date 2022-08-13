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Сбитая российская техника, фото: Группировка Объединенных сил
Четыре беспилотника и Су-25 уничтожили за сутки на востоке Украины (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n173669-chetyre-bespilotnika-i-su-25-unichtojili-za-sutki-na-vostoke-ukrainy-foto-video.htmlРакурс
Протиповітряна оборона Сухопутних військ ЗСУ на сході України за минулу добу, 12 серпня, знищила чотири ворожі безпілотники типу «Орлан-10» (з них один вночі) та штурмовик Су-25.
Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Угруповання Об'єднаних сил, де також опубліковані відповідні фотознімки.
Крім того, сьогодні вранці зенітники ОСУВ «Хортиця» знищили «Орлан-10», який корегував вогонь артилерії противника. Відео знищення ворожого безпілотника опубліковане не сторінці Угруповання Об'єднаних сил.
Тепер окупантський металолом ніколи не бентежитиме українське небо та назавжди залишиться в українській землі, — зазначається в описі відео.
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