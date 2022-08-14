Уничтожение русской техники, фото: 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

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Ракурс

Українські захисники з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого опублікували відео, котре демонструє знищення бронетехніки ворога.

Відео сьогодні, 14 серпня, опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

Вдалий день — це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків! — зазначається в описі до відео. — У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні українські військові завдали нового удару по розташованому на окупованій Херсонщині Антонівському мосту через Дніпро.