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Ракурс
Уничтожение русской техники, фото: 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

3 БМП и 25 оккупантов уничтожила бригада имени князя Романа (ВИДЕО)

14 авг 2022, 13:48
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Українські захисники з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого опублікували відео, котре демонструє знищення бронетехніки ворога.





Відео сьогодні, 14 серпня, опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

Вдалий день — це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків! — зазначається в описі до відео. — У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні українські військові завдали нового удару по розташованому на окупованій Херсонщині Антонівському мосту через Дніпро.

Источник: Ракурс


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