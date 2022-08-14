Командира полка «Азов» Прокопенко вывезли в россию - жена

https://racurs.ua/n173700-komandira-polka-azov-prokopenko-vyvezli-v-rossiu-jena.html

Ракурс

Дениса Прокопенка — командира полку «Азов», — ймовірно, вивезли до росії. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ країни-агресора, проте кремль та «Червоний Хрест» офіційно ще не підтвердили цю інформацію.

Я знаю лише, що він вивезений в росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналася через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, росія зараз командний склад («Азову» — ред.) сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Чекаємо, що буде далі, — вказала дружина командира азовців Катерина Прокопенко в інтерв’ю «Суспільному».

З її слів, це робота «Червоного Хреста» — встановити місце знаходження Дениса, але дотепер вона не знає, де його утримують.

Навіть, якщо він в росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом «Червоного Хреста». Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договорняк з тією ж владою в рф, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т. д., — вважає дружина українського воїна.

Прокопенко також нарікає на комунікацію «Червоного Хреста» з родичами. Вона описує поодинокі випадки, коли «ЧХ» телефонував рідним і повідомляв, де перебувають їхні сини — в Оленівці чи Новоазовську.

Питання здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування — на це представники міжнародної організації не мають відповідей.

Чому в Оленівці не було представників, які б побачили, що по списках у бараках відсутні ці люди, які переміщені у той страшенний барак? Чому вони не стежили, що там на окраїні Оленівки викопують ями під могили? Щоб перевірити списки загиблих та поранених в Оленівці, які надала росія, необхідно, щоб приїхала якась незалежна експертна сторона, якої немає. Як ми думали, вона повинна виходити з «Червоного Хреста» або ООН, але її немає, тому значить немає віри у ці списки, — підсумувала дружина Дениса Прокопенка.

У спілкуванні з військовополоненими, яких обміняли, «Червоний Хрест» вони вперше і востаннє бачили лише на виході із «Азовсталі».