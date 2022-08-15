россия активно работает над присоединением террористической ДНР. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/n173721-rossiya-aktivno-rabotaet-nad-prisoedineniem-terroristicheskoy-dnr-razvedka.html

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Країна-агресор російська федерація активно працює над проведення так званого референдуму про приєднання так званої ДНР.

Зараз незрозуміло, чи вже є остаточне рішення щодо голосування. Російські ЗМІ 11 серпня повідомили, що голова так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін заявив, що дату референдуму про приєднання до росії оголосять після «повного звільнення» Донецької області. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Зазначається, що в червні журналісти-розслідувачі опублікували докази того, що терористична ДНР планує стратегію проведення такого референдуму та забезпечення того, щоб не менше ніж 70% голосів були за приєднання до росії.

кремль, найімовірніше, розцінить нездатність військових повністю окупувати Донецьку область досі як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні, — зазначають в розвідці.

Нагадаємо, 14 серпня в Херсонській обласній раді заявили, що воєнні злочинці росії в Херсонській області продовжують підготовку до псевдореферендуму попри спротив місцевого населення.