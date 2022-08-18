Минобороны россии анонсировало возможный теракт на ЗАЭС. Фото: СіД

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Країна-агресор російська федерація продовжує нагнітати ситуацію навколо ЗАЕС.

Міністерство оборони росії заявило про «резонансну подію» на Запорізькій атомній електростанції, яку нібито готує Україна. Воєнні злочинці путіна анонсували «теракт» на п’ятницю, 19 серпня. Таку безглузду заяву зробив офіційний представник російського оборонного відомства ігор конашенков, передають пропагандистські кремлівські ЗМІ.

Представник країни-терориста зазначив, що «провокація» готується у період відвідування України генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Заявив, що начебто українська артилерія може з Нікополя обстріляли станцію, щоб «звинуватити» у всьому російських окупантів. Про те, що загарбники замінували станцію та погрожували вже її підірвати конашенков промовчав.

Нагадаємо, у серпні російські загарбники кілька обстрілювали ЗАЕС та територію поблизу ядерного об'єкта. А командувач російським гарнізоном на Запорізькій АЕС валерій васильєв заявляв, що всі важливі об'єкти там заміновані. Він наголошував, що атомна станція «буде російською або нічиєю» й пригрозив перетворити ЗАЕС на випалену пустелю.

В ООН закликали росію негайно припинити всі військові дії в безпосередній близькості від атомної станції та не цілитися у її об'єкти чи околиці, бо це може призвести до катастрофи.