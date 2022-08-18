МиГом в Европу: россия перебросила в Калининград истребители с ракетами «Кинжал»

https://racurs.ua/n173842-migom-v-evropu-rossiya-perebrosila-v-kaliningrad-istrebiteli-s-raketami-kinjal.html

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Кремль продовжує «грати м’язами» на кордоні з Європою та НАТО. росія розмістила біля Литви і Польщі гіперзвукові ракети «Кинжал». Їх доставили на авіабазу у Калінінградській області.

Як повідомило мінвійни рф, три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами «Кинжал» перебазовані на Калінінградську область в межах «додаткових заходів стратегічного стримування».

Їх поставлять на цілодобове бойове чергування разом із вказаними ракетами на аеродромі в Чкаловську.

Цей аеродром розташований на північний захід від Калінінграда.

Калінінградська область — російський анклав на берегах Балтійського моря, що знаходиться в оточенні країн НАТО та ЄС — Литви та Польщі.

Х-47м2 «Кинджал» — російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Після успішних випробувань прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року приступив до несення бойового чергування на аеродромах Південного військового округу.

Вперше широкій публіці про його появу в березні 2018 року повідомив президент рф путін, також показали відео випробувань.

У них сказано, що роль літака-носія виконує надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії МіГ-31, а ракета після скидання в заданій точці летіла далі з гіперзвуковою швидкістю, перевищуючи швидкість звуку в 10 разів, здійснюючи при цьому маневрування на всіх ділянках траєкторії польоту, що дозволяє їй гарантовано долати всі наявні системи протиповітряної і протиракетної оборони.

Окрім модифікованого МіГ-31 пусковою платформою ракет комплексу «Кинджал» може служити й літак стратегічної авіації Ту-22М3.