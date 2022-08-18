Возросло число погибших в результате ракетных ударов россиян по жилым домам Харькова

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У Харкові з-під завалів дістали тіла ще семи загиблих.

Таким чином, станом на 18.00 18 серпня загинули 17 людей, в тому числі 13-річний хлопчик. Поранено 42 людини, повідомив голова ОВА Синєгубов.

Всього у результаті ракетних ударів 17−18 серпня по житлових будинках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова та по місту Красноград загинули 19 людей і ще 45 людей поранені.

В Краснограді від обстрілу у власному будинку загинуло подружжя. Їхня 12-річна донька була викинута вибуховою хвилею з будинку у двір та отримала серйозні поранення. Крім того, в Краснограді ще двоє поранених.

Наслідки обстрілів Харкова 17 та 18 серпня, за даними міської влади, стали найтрагічнішими для міста з початку російського вторгнення. У Харкові оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів минулої доби.

Розбір завалів триває досі.

Нагадаємо, що ввечері 17 серпня та в ніч з 17 на 18 серпня росія здійснила кілька ракетних обстрілів Харкова та області. Внаслідок чого зруйновані два гуртожитки в різних районах міста. Здійнялися пожежі. Під завалами опинилися десятки людей.

рф вдарила по гуртожитку на Салтівці «Іскандером». За маркуванням на уламках, які дослідила поліція ракету виготовили в РФ у 2020 році. 18 серпня окупанти били по Харкову ракетами «С-300».

московські нелюди заявили, що у гуртожитках перебували «іноземні найманці», а «високоточні» ракети знищили «90 бойовиків».