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Возросло число погибших в результате ракетных ударов россиян по жилым домам Харькова

Возросло число погибших в результате ракетных ударов россиян по жилым домам Харькова (ФОТО)

18 авг 2022, 17:56
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У Харкові з-під завалів дістали тіла ще семи загиблих.





Таким чином, станом на 18.00 18 серпня загинули 17 людей, в тому числі 13-річний хлопчик. Поранено 42 людини, повідомив голова ОВА Синєгубов.

Всього у результаті ракетних ударів 17−18 серпня по житлових будинках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова та по місту Красноград загинули 19 людей і ще 45 людей поранені.

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів росіян по житлових будинках Харкова

В Краснограді від обстрілу у власному будинку загинуло подружжя. Їхня 12-річна донька була викинута вибуховою хвилею з будинку у двір та отримала серйозні поранення. Крім того, в Краснограді ще двоє поранених.

Наслідки обстрілів Харкова 17 та 18 серпня, за даними міської влади, стали найтрагічнішими для міста з початку російського вторгнення. У Харкові оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів минулої доби.

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів росіян по житлових будинках Харкова

Розбір завалів триває досі.

Нагадаємо, що ввечері 17 серпня та в ніч з 17 на 18 серпня росія здійснила кілька ракетних обстрілів Харкова та області. Внаслідок чого зруйновані два гуртожитки в різних районах міста. Здійнялися пожежі. Під завалами опинилися десятки людей.

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів росіян по житлових будинках Харкова

рф вдарила по гуртожитку на Салтівці «Іскандером». За маркуванням на уламках, які дослідила поліція ракету виготовили в РФ у 2020 році. 18 серпня окупанти били по Харкову ракетами «С-300».

московські нелюди заявили, що у гуртожитках перебували «іноземні найманці», а «високоточні» ракети знищили «90 бойовиків».

Источник: Ракурс


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