Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів росіян по житлових будинках Харкова

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів росіян по житлових будинках Харкова (ФОТО)

18 сер 2022, 17:56
999

У Харкові з-під завалів дістали тіла ще семи загиблих.





Таким чином, станом на 18.00 18 серпня загинули 17 людей, в тому числі 13-річний хлопчик. Поранено 42 людини, повідомив голова ОВА Синєгубов.

Всього у результаті ракетних ударів 17−18 серпня по житлових будинках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова та по місту Красноград загинули 19 людей і ще 45 людей поранені.

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів росіян по житлових будинках Харкова

В Краснограді від обстрілу у власному будинку загинуло подружжя. Їхня 12-річна донька була викинута вибуховою хвилею з будинку у двір та отримала серйозні поранення. Крім того, в Краснограді ще двоє поранених.

Наслідки обстрілів Харкова 17 та 18 серпня, за даними міської влади, стали найтрагічнішими для міста з початку російського вторгнення. У Харкові оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів минулої доби.

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів росіян по житлових будинках Харкова

Розбір завалів триває досі.

Нагадаємо, що ввечері 17 серпня та в ніч з 17 на 18 серпня росія здійснила кілька ракетних обстрілів Харкова та області. Внаслідок чого зруйновані два гуртожитки в різних районах міста. Здійнялися пожежі. Під завалами опинилися десятки людей.

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів росіян по житлових будинках Харкова

рф вдарила по гуртожитку на Салтівці «Іскандером». За маркуванням на уламках, які дослідила поліція ракету виготовили в РФ у 2020 році. 18 серпня окупанти били по Харкову ракетами «С-300».

московські нелюди заявили, що у гуртожитках перебували «іноземні найманці», а «високоточні» ракети знищили «90 бойовиків».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів