росія не хоче демілітаризації ЗАЕС й очікує "українську провокацію"

https://racurs.ua/ua/n173840-rosiya-ne-hoche-demilitaryzaciyi-zaes-y-ochikuie-ukrayinsku-provokaciu-scho-vidbuvaietsya.html

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МЗС росії заявило, що рф не готова запроваджувати демілітаризовану зону на Запорізькій АЕС. Там знову кажуть, що це нібито зробить ЗАЕС «більш вразливою».

Окупанти анонсували онлайн трансляцію ситуації на Запорізькій АЕС. Кремлівські ЗМІ повідомляють про це з посиланням на заяву так званого «члена головної ради адміністрації області» володимира рогова. Зйомка планується для «силових структур» окупантів на 19 серпня.

Раніше загарбники заявляли, що 19 серпня Україна нібито готує «масштабну провокацію» на станції. рогов каже, що її ймовірність — майже 100%.

Головне управління розвідки повідомило, що росіяни оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта.

На 19 серпня росіяни можуть планувати реальний теракт на ЗАСЕ.

Державне підприємство «Енергоатом» відреагувало на заяву чиновника російського міноборони ігоря кирилова, якийпогрожувавзупинити роботу Запорізької АЕС. Так кажуть, що зупинка роботи станції наблизить Європу до катастрофи.

У четвер, 18 серпня, у Львові відбуваються тристоронні переговори президентів України та Туреччини, а також генсека ООН. Серед іншого йдеться і про безпечну експлуатацію захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.

Раніше вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ розробили модель про те, як би поширювалася радіація в разі аварії на Запорізькій АЕС. Для моделі використали погодні умови за 15—18 серпня. Радіація зачепила б не тільки Україну, але й країни Європи.