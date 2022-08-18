Крмель готовий виставляти на референдум навіть частини окупованих областей України - джерела "Медузи"

https://racurs.ua/ua/n173839-kreml-gotovyy-vystavlyaty-na-referendum-navit-chastyny-okupovanyh-oblastey-ukrayiny-djerela.html

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москва готова виставляти на референдум навіть частини окупованих областей України.

Люди зрозуміють, що щось не виходить, — розповідає «Медуза» і стверджує з посиланням на власні джерела, що у Кремлі не знають, що робити з референдумами про «приєднання до росії» захоплених територій.

Їх знову можуть перенести, адже армія знову буксує.

Помилки путлєра

За підрахунками «Медузи», зараз росія контролює 60,25% Донецької області — і останнім часом ця цифра практично не зростає, місяць тому показник становив 59,7%. Попри це, за словами двох джерел «Медузи», близьких до кремля, в адміністрації президента рф поки що не відмовилися від ідеї провести восени референдуми про приєднання до росії фейкових угруповань лнр та днр, а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Як раніше писала «Медуза», у Кремлі вважали, що зможуть провести референдуми щодо приєднання всіх цих територій 11 вересня — Єдиного дня голосування, коли в росії відбудуться вибори регіональних парламентів та кількох губернаторів. Однак, за планом російської влади, до цієї дати війська росії та днр мали б повністю контролювати Донецьку область.

Тепер же в АП розглядають інший варіант: референдуми таки мають відбутися 11 вересня, але до росії приєднають 60% території Донецької області. Якщо ж війська пізніше зможуть окупувати територію регіону, що залишилася, то її «приєднуватимуть до росії за умовчанням».

Співрозмовники «Медузи», близькі до Кремля, наголосили: у травні-червні російська влада була впевнена, що до вересня Донецька область «вже якийсь час» буде під їхнім контролем — і там можна буде «спокійно» підготувати референдум. Однак у Кремлі вкотре неправильно оцінили ситуацію на фронті.

Джерела «Медузи» зазначили, що російська влада дуже не хоче знову переносити референдуми (спочатку їх планували провести ще навесні). Понад те — представники проросійських адміністрацій захоплених територій уже підписали документи про підготовку до голосування, а в населених пунктах Херсонської та Запорізької областей, а також самопроголошених ДНР та ЛНР уже висять відповідні білборди.

Запасні сценарії

Проте в адміністрації президента вже працюють над запасним сценарієм — голосування пройде взимку. У Кремлі сподіваються, що до грудня-січня російські війська таки зможуть захопити Донецьку область і не втратити контроль над уже окупованими територіями. За словами співрозмовників «Медузи», сценарій із голосуванням узимку стає «все вірогіднішим».

При цьому в Кремлі розуміють, що чергове перенесення референдумів може збентежити тих, хто підтримує війну: «Люди зрозуміють, що щось не виходить, не підтверджуються розрахунки. Вони можуть вважати це слабкістю».

Джерела «Медузи» наголосили: поки що в АП не розуміють, як уникнути такого розвитку подій. Проте самих жителів окупованих Росією територій уже почали поступово готувати до такого сценарію. За словами співрозмовників «Медузи», про це свідчать заяви голови самопроголошеної ЛНР Леоніда Пасічника та заступника голови «військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Катерини Губарєвої про те, що референдуми відбудуться «тільки після» захоплення всієї Донецької області без вказівки конкретних дат.

Джерела «Медузи» пояснили, що якщо референдуми перенесуть на зиму, то швидше за все політтехнологам потрібно буде розробити «нові слогани та елементи ідеології» для їх проведення.

Раніше «Медуза» писала, що внутрішньополітичний блок АП розробив для референдумів концепцію «нової росії». Вона мала на увазі, що мешканцям зайнятих територій пояснюватимуть: після їх приєднання до росії країна стане «сильнішою і багатшою» і «отримає нову якість».

Однак ця ідеологія не сподобалася путіну та членам Ради безпеки, які вважають, що країна «повертає своє, а не отримує щось нове». У результаті зараз мешканців Херсонської та Запорізької областей агітують на референдум слоганами «Разом із росією» та «Один народ» (ця концепція давно подобається путіну).

За словами трьох джерел, близьких до Кремля, остаточне рішення про дату проведення референдумів найближчим часом ухвалить володимир путін. Прес-секретар президента на запитання «Медузи» на момент публікації не відповів.

Один зі співрозмовників «Медузи» пояснив: